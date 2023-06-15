Güney Kore ile ABD, gerçek mühimmatlı ortak askeri tatbikat düzenledi

Güney Kore ve ABD, müttefikliklerinin 70. yıl dönümünde, gerçek mühimmatın kullanıldığı şimdiye kadarki en kapsamlı ortak askeri tatbikatı düzenledi.

Güney Kore ile ABD, gerçek mühimmatlı ortak askeri tatbikat düzenledi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore sınırının 25 kilometre güneyinde bulunan Pocheon kentinde düzenlenen ortak askeri tatbikatı, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yerinde izledi.

Güney Kore-ABD ittifakının 70. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen tatbikatta, Güney Kore'den F-35A savaş uçağı ve K9 obüsü kullanılırken, ABD'den de F-16 savaş uçakları ve Gray Eagle İHA'lar dahil 610'dan fazla askeri araç yer aldı.

Güney Kore ve ABD'den 2 bin 500'den fazla askerin katıldığı tatbikatta, Kuzey Kore'nin bölgedeki provokasyonlarını ve füze tehditlerini engelleme dahil çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldı.

Ortak tatbikat, gözlemci olarak davet edilen 300 sivil, Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Ordu, Donanma ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Güney Kore-ABD Ortak Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul LaCamera dahil yaklaşık 2 bin kişi tarafından izlendi.

Güney Kore ve ABD birlikleri, 25 Mayıs'ta Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla büyük bir atış tatbikatı yapmıştı.

Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 100’den fazla füze denemesi yaparken, Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamalarda, tüm bunların ABD ve Güney Kore’nin ortak düzenlediği tatbikatlara yanıt vermek amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

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