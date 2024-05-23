Güney Kore istihbaratından korkutan açıklama

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 1970'lerde üretilen top mermileri ve diğer silahları sağladığı yönündeki şüpheler üzerine yürüttüğü inceleme hakkında açıklamalarda bulundu.

GGüney Kore medyasında çıkan, 1970'lerde Kuzey Kore'de üretilen 122 mm top mermilerinin Ukrayna'nın doğu cephesinde kullanıldığı yönündeki iddiaların hem Ukraynalı hem de ABD'li yetkililer tarafından doğrulanması üzerine başlatılmıştı.

İstihbarat teşkilatı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin yeni silahlar geliştirmek için eski silah tedarik ettiği endişesi üzerine, "İlgili durumu ayrıntılı olarak analiz ediyor ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki genel askeri işbirliğini izlemeye devam ediyoruz" denildi.

Rusya'nın askeri stoklarının azalması ve yerli üretim kapasitesinin eş zamanlı olarak batının yaptırımları nedeniyle sekteye uğramasıyla Kuzey Kore, Moskova'ya balistik füzeler ve 3 milyondan fazla top mermisi de dahil olmak üzere kapsamlı askeri paketler sağlayarak Rusya'nın önde gelen silah tedarikçisi oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e göre söz konusu ikili ilişkiler, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için askeri teçhizat sağladığı "iki yönlü bir yola" zemin hazırlıyor.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik daha önce, iki liderin geçen Eylül 2023'teki görüşmesinden bu yana Pyongyang'ın Rusya'ya en az 6.700 mühimmat konteyneri sevk ettiğini iddia etmişti. Shin, Şubat ayında yaptığı açıklamada "Görünüşe göre Rusya'dan gelen sevkiyatların en büyük kısmını gıda oluşturuyor; bu gıdanın, Kuzey Kore'de diğer ihtiyaçlar da dahil olmak üzere gıda fiyatlarını istikrara kavuşturduğuna inanılıyor" demiş ve Rusya'nın muhtemelen Kuzey Kore'den Ukrayna'daki savaş alanında kullanılabilecek, gelişmiş füzeler satın alacağını ifade etmişti.

BM müfettişleri tarafından hazırlanan bir rapora göre Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği saldırıda, Kuzey Kore'den temin edilen füzeleri kullandığı ve bunun en az üç kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açtığı bilgisi paylaşılmıştı. Rusya'nın Kuzey Kore'den silah satın alması BM yaptırımlarının ihlali olduğundan Putin'in başına bela olacağa benziyor.

Güney Koreli ajanlar, Kuzey Kore ile Rusya arasında nükleer silah ticaretinin de olabileceğine yönelik belgelere ulaştıklarını bildirdiler. Bütün dünyayı kırmızı alarma geçiren bu iddia şimdilik kesin bir şekilde doğrulanmış değil.