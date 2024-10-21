Güney Kore, Kuzey Kore'ye Rusya'dan asker çekme talebinde bulundu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'daki askerlerini derhal geri çekmesini talep etti. Güney Kore, Rus büyükelçisini acil olarak çağırarak, Pyongyang ve Moskova arasındaki derinleşen askeri iş birliğine karşı protesto düzenledi. Güney Kore İstihbarat Servisi, bu ay Kuzey Kore'nin Rusya'ya 1.500 özel operasyon gücü gönderdiğini doğruladığını açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore'nin 10.000 askerinin Rus işgal kuvvetlerine katılmak üzere hazırlandığına dair istihbarat aldıklarını bildirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kim Hong Kyun, Rus büyükelçi Georgy Zinoviev ile yaptığı görüşmede Kuzey Kore'nin asker göndermesinin “ciddi bir güvenlik tehdidi” oluşturduğunu belirtti. Kim, uluslararası toplumla iş birliği içinde, bu tür tehditlere karşı tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.

Kuzey Kore askerlerini Rusya'ya yolladı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Rusya ile "dikkatsiz" askeri iş birliğine karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Bu gelişmelerin, Avrupa'nın en büyük çatışması olan Ukrayna savaşının ortasında yaşanması dikkat çekiyor.