Güney Kore ve ABD olası salgında birlikte çalışacak

Güney Kore ve ABD, gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara hazırlıklı olmak için birlikte çalışacak.

KAYNAK: AA
Güney Kore ve ABD olası salgında birlikte çalışacak

Korea Biomedical Review'in haberine göre, Güney Kore Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ile işbirliği içinde ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalıklara hazırlıklı olmak amacıyla klinik araştırma başlattığını açıkladı.

"STRIVE" adı verilen klinik araştırmada ilk olarak Kovid-19 hastaları için yeni geliştirilen antiviral ve bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçların incelenmesi planlanıyor.

Olası bir salgına hazırlık amacıyla başlatıldığı açıklanan STRIVE'in klinik deneylerine yerel hastaneler ve araştırmacılar katılabilecek.

NIID Direktörü Jang Hee-chang, "NIAID'nin yanı sıra bulaşıcı hastalıklar için yeni tedaviler geliştirme ve ortaya çıkacak bulaşıcı hastalıklara yanıt verme yeteneğimizi güçlendirmek için dünya çapındaki büyük klinik araştırma merkezleriyle küresel klinik deney işbirliği sistemimize devam edeceğiz." dedi.

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