Güney Kore’de 76 kediyi katleden şahsa 14 ay hapis cezası verildi

Güney Kore’de Hayvanları Koruma Yasası’nı ihlal ettiği iletilen, kimliği açıklanmayan 20’li yaşlarda bir erkek şahsın, 76 kediyi öldürme suçlamasıyla yargılandığı dava Changwon Bölge Mahkemesi’nde görüldü.

Son yıllarda Kore’de hayvanlara karşı en korkunç eziyet olaylarından birinin görüşüldüğü mahkemede, şahıs, bazı kedilerin arabasını tırmaladığını ve bu sebeple kedilere derin bir nefret duymaya başladığını aktardı.

Mahkeme, söz konusu şahsı, Aralık 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında sokaklardan topladığı ve çevrim içi sitelerden ücretsiz sahiplendiği kedileri, eziyetle öldürmekten suçlu buldu ve planlı bir biçimde sürekli aynı suçu işleyen şahsa, 14 ay hapis cezası verildi.

Şahıs, mahkemenin kararına itiraz ederken Güney Kore Uluslararası İnsancıl Toplum Direktörü Borami Seo, konu hakkında bir açıklama yaptı ve şahsa verilen cezanın, toplumun hayvan refahı konusunda artan endişesini ve bu tür anlamsız zulümlere karşı tepkisini yansıttığını ifade etti.