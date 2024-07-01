Güney Kore’de araç yayaların arasında daldı: 9 ölü, 4 yaralı

Polis, olayın ardından araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, bir polis yetkilisi, kazada ölenlerin sayısının artabileceğini belirterek, sürücünün 70 yaşlarındaki bir erkek olduğunu ve trafik ışıklarında bekleyen yayalara çarptığını ifade etti.

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre, aracın önce iki araca çarptığı ve sürücünün kazanın aracın ani hızlanması nedeniyle meydana geldiğini savunduğu bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.