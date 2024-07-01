Güney Kore’de araç yayaların arasında daldı: 9 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Güney Kore’de araç yayaların arasında daldı: 9 ölü, 4 yaralı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşanan kaza sonucunda, bir aracın belediye binası yakınlarında yaya geçidinde bekleyen kalabalığın arasına dalması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Polis, olayın ardından araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, bir polis yetkilisi, kazada ölenlerin sayısının artabileceğini belirterek, sürücünün 70 yaşlarındaki bir erkek olduğunu ve trafik ışıklarında bekleyen yayalara çarptığını ifade etti.

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre, aracın önce iki araca çarptığı ve sürücünün kazanın aracın ani hızlanması nedeniyle meydana geldiğini savunduğu bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

aw237940-01.jpg

aw237940-02.jpg

Son Haberler
Canını Suriyelilerden zor kurtaran Türk şoförünün hali yürek yaktı. Bu hale getirenler utansın Gündem
Canını Suriyelilerden zor kurtaran Türk şoförünün hali yürek yaktı. Bu hale getirenler utansın
Alevler evleri teğet geçti Yerel Haberler
Alevler evleri teğet geçti
Yine izmarit yine yangın! Video
Yine izmarit yine yangın!
De Bruyne bitti Maskeli Sürvari 'devam' dedi Spor
De Bruyne bitti Maskeli Sürvari 'devam' dedi
ABD’de Florida yapay eti yasaklayan ilk eyalet oldu Dünya
ABD’de Florida yapay eti yasaklayan ilk eyalet oldu
Ev sahibi tarafından sokağa atılan 3 kardeşe devlet sahip çıktı Yerel Haberler
Ev sahibi tarafından sokağa atılan 3 kardeşe devlet sahip çıktı
Belçika kendini yaktı. Fransa 85'te piyango vurdu Spor
Belçika kendini yaktı. Fransa 85'te piyango vurdu