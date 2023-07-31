Güney Kore'den Kuzey Kore açıklaması: 'Derin üzüntü duyduk'

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 1950-1953'teki Kore Savaşı'nda çatışmayı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümünde düzenlediği askeri geçit töreninden "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Güney Kore'den Kuzey Kore açıklaması: 'Derin üzüntü duyduk'

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, yaptığı basın açıklamasında, Kuzey Kore'ye barış için "doğru yolu seçme" çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'nin ateşkesin 70'inci yıl dönümünü kutlamasına rağmen barışçıl yaklaşmak yerine çatışmacı tavır sergilemesinden dolayı "derin üzüntü" duyduklarını dile getiren Koo, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arınması ve barış aramaya çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Kore, 27 Temmuz'da ateşkes antlaşmasının 70'inci yılında, kıtalar arası balistik füzelerini ve insansız hava araçlarını sergilediği askeri geçit töreni düzenlemişti.

Törene, Pyongyang'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongcong da katılmıştı.

ANTLAŞMA 27 TEMMUZ 1953'TE İMZALANMIŞTI

Kore Savaşı'nı sona erdiren, 27 Temmuz 1953'te imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşması, Birleşmiş Milletler ile Kuzey Kore ve Çin arasında imzalanmıştı.

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de sınırı teşkil eden 38'inci paralel boyunca Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren Kore Savaşı, birçok girişime karşın barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak hala devam ederken; Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yılında taraflar arasında hala kalıcı barış aranıyor.

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