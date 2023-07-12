Güney Kore’den Kuzey Kore’ye: Bedel ödeteceğiz

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey'in Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesi yapmasının ardından Güney Kore'den açıklama geldi.

Halihazırda NATO toplantısı için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Yoon, füze denemesinin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) acil toplantısı düzenledi.

Yoon, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin "gayrimeşru" olduğunu ve bunun "bedelinin ödetileceği" açıklamasında bulundu.

Yoon'un, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey'in nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için kurmakta anlaştıkları Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) güçlendirilmesi talimatı verdiği bildirildi.

KUZEY KORE'NİN BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Kuzey Kore, başkent Pyongyang yakınlarından yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığı kaydedilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurmuştu. (AA)