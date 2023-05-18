Güney Kore’den Kuzey Korey’e sert karşılık mesajı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin askeri casus uydusu fırlatması halinde sert karşılık verileceğini duyurdu.

Güney Kore’den Kuzey Korey’e sert karşılık mesajı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, Kuzey Kore'nin bölgede tansiyonu yükseltme riski taşıyan söz konusu hamlesinin, BM Güvenlik Konseyinin balistik füze teknolojisini içeren her türlü fırlatmayı yasaklayan çok sayıda kararını ihlal edeceğini bildirdi.

Lim "Hükümetimiz Kuzey Kore'nin provokasyonlarına uluslararası toplumla işbirliği yaparak sert bir şekilde karşılık verecektir." dedi.

Sözcü, Kuzey'in fırlatmayı planladığı uydunun "açıkça bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden yasa dışı bir eylem" olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin ilk askeri casus uydusunun bulunduğu tesiste dün incelemede bulunmuştu.

KUZEY KORE, İLK CASUS UYDU İÇİN DENEME YAPMIŞTI

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı (KCNA) test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2021'in başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunların arasında çok başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, denizaltından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

Kim Jong-un, 19 Nisan'da ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da aynı gün, Kuzey Kore'ye ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması planından vazgeçmesi için çağrıda bulunmuştu.

Bakanlık, askeri casus uydusunun fırlatılmasının BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olduğunu vurgulamıştı.

(AA)

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