Güney Kore'den flaş iddia: Kuzey Kore Rusya'ya füze ve top mermisi gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, Ukrayna'daki savaşı desteklemek için Rusya'ya çeşitli türde füzelerin yanı sıra, geniş çapta mühimmat ve mermi sevkiyatını sağladığını iddia etti.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Güney Kore'den flaş iddia: Kuzey Kore Rusya'ya füze ve top mermisi gönderdi

Güney Kore ordusu yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, geniş çapta bildirilen mühimmat ve mermi sevkiyatının yanı sıra, Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya muhtemelen çeşitli türlerde füzeler sağladığını söyledi.

Yerel gazetecilere verilen brifingde Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Rusya'ya tüfekler, roketatarların yanı sıra belirsiz sayıda kısa menzilli balistik füze, tanksavar füzesi ve taşınabilir hava savunma füzesi gönderdiğinden şüphelenildiğini söyledi.

Haberde, Kuzey Kore’nin, ABD ile uzun süren güvenlik gerilimleri ve salgının neden olduğu iç zorluklar karşısında Rusya ve Çin ile iş birliğini genişletmeye çalıştığı ifade edildi.

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin Rusya'ya mühimmat ve askeri teçhizat sağladığı iddiasını şiddetle kınarken ve bu tür silah sevkiyatlarının Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında insani kayıpları keskin bir şekilde artırdığını söyledi.

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