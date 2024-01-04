Güngören’de korkutan olay: 4. kattan aracın içine düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Güngören’de korkutan olay: 4. kattan aracın içine düştü
Güngören’de vinç yardımıyla malzeme indiren bir işçi, 4. kattan aşağıdaki aracın cam tavanından içeriye düştü, ağır yaralandı.

İstanbul Güngören’de imalathanede çalışan 52 yaşındaki Servet Parlak, vinç ile malzeme indirirken dengesini kaybetti ve binanın 4. katından park halinde duran otomobilin cam tavanına düştü. Cam tavanın kırılmasıyla birlikte aracın arka koltuğuna düşen Parlak, ağır yaralandı.

Durumu gören işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aracın içinden kurtardı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan 52 yaşındaki işçinin kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Olayın meydana geldiği sokakta esnaflık yapan Deniz Sezer, "İş yerinde biz otururken bir gürültü geldi ve dışarıya koştuk. Arkadaş caraskalı büyük bir ihtimalle tutarken ya caraskal düşüyor oda caraskal onu çekiyor aşağıya doğru. Arabanın üstüne düşüyor. Gördüğümüzde arabanın içerisindeydi. Sonra ambulans gelip arkadaşı götürdü" ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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