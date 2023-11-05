Günlerdir aranıyordu vahşet ortaya çıktı. Yakılmış cesedi bulundu. Çok sayıda gözaltı var

Bitlis'te hakkında kayıp ihbarı olan Türk ve Alman vatandaşı N.G.'nin (42), öldürülüp, yakıldıktan sonra parçalanmış cesedi Nemrut Dağı eteklerinde bulundu. N.G.'nin, dini nikahlı eşinin kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu ve cesedinin parçalara ayırılıp, yakıldığı ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Günlerdir aranıyordu vahşet ortaya çıktı. Yakılmış cesedi bulundu. Çok sayıda gözaltı var

Bitlis'in Güroymak ilçesinde dünyaya gelen ve Alman vatandaşlığı da bulunan N.G., 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldı. Uzun süre N.G.'den haber alamayan yakınları, 25 Ekim'de Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G.'nin dini nikahlı eşinin ailesinin Güroymak ve Tatvan'daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı'na ait kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile arama başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulguya rastlamayan ekipler, N.G.'nin dini nikahlı eşini, eşinin annesini, babasını ve 2 kardeşini gözaltına aldı.

JANDARMADA İTİRAF ETTİ

Jandarmada yapılan sorgulamada, N.G.'nin, kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Nemrut Dağı eteklerinde yapılan incelemelerde, kayıp N.G.'ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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