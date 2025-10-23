15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in 20 dakika boyunca kalbi durmuş, yapılan müdahaleler sonrasında yeniden hayata döndürülmüştü.

Günlerdir hastanede uyutulan Fatih Ürek’le ilgili yeni açıklama - Resim : 1

FATİH ÜREK’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Günlerdir hastanede uyutulan Fatih Ürek'in beyninde hasar olabileceği konuşuluyordu. Ünlü şarkıcının sağlık durumuna dair tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Günlerdir hastanede uyutulan Fatih Ürek’le ilgili yeni açıklama - Resim : 2

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİASI OLAY OLMUŞTU

Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmesine dair zayıflama iğnesi iddiaları gündeme gelmişti. Ürek'in menajeri Mert Siliv ''Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır'' demişti.

Günlerdir hastanede uyutulan Fatih Ürek’le ilgili yeni açıklama - Resim : 3

Safiye Soyman'ın Fatih Ürek paylaşımı duygulandırdı! “Dört gözle uyanmanı bekliyoruz”Safiye Soyman'ın Fatih Ürek paylaşımı duygulandırdı! “Dört gözle uyanmanı bekliyoruz”Magazin
Fatih Ürek'e önce Demet Akalın koştu. Yıllardır küslerdi!Fatih Ürek'e önce Demet Akalın koştu. Yıllardır küslerdi!Magazin