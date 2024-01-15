Güpegündüz girdiği dükkanın kasasındaki paraları çaldı

İstabul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme 1108 Sokak'ta bulunan bir kebap salonunda dün sabah 08:00 sıralarında dükkanı açan işletme personeli kepengi kapatıp alt kattaki depoya indi.

Bu sırada şüpheli bir şahıs, bir süre dükkanın içerisini gözetledikten sonra çalışanın depoya inmesini fırsat bilerek yan tarafta bulunan camdan iş yeri içerisine girdi.

Gözüne kasayı kestiren hırsız, hızlı bir şekilde kasaya yönelip içerisinde bulunan 7 bin 600 TL ve bozuk paraları alıp dükkandan çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlıkla ilgili açıklama yapan kebap salonun sahibi Rıfat Moğoltay, “ Esenyurt’ta kebap işletmecisiyim. Sabah 08. 00'da kepengimizin biri açık, biri kapalıyken hırsızın biri içeriyi gözlüyor. Kimsenin olmadığını anlayınca içeriye giriyor. Girince kasaya yöneliyor direkt. Kasayı açıyor. Kasadan 7 bin 600 lirayı alarak oradan geri aynı şekilde camdan çıkarak kayboluyor. Bir kepenk açık şekilde personel aşağıya imalata iniyor. İmalata inerken zaten camdan içeriye kimse var mı yok mu diye bakıyor. İçeride kimsenin olmadığını anlayınca giriyor. Zaten bir dakika bile sürmüyor. 15-20 saniyede kasayı açıyor bütün paralar ve bozuk paralar ayrı ayrı duruyor. Tüm parayı ve biraz da bozuk para alıyor. Olay yerinden ayrılıyor daha sonra. Daha suç duyurusunda bulunmadım olay taze olduğu için ama suç duyurusunda bulunacağım. Biz daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştık ama bölgede bu durumlardan dolayı esnaf arkadaşlarımız çok mağdur oluyor. Bu durumları yaşıyorlar maalesef” şeklinde konuştu.