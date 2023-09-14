Güpegündüz komşusunun dükkanını basıp tehditler savurdu. Memleket bu ve bunun gibileriyle dolu

Otel işletmecisi, dükkan sahibine hakaret ve tehditlerde bulundu. Dükkan sahibi ise o anları canlı yayında paylaştı.

Dükkan Sahibine “Ortalığı Bulandırıyorsun” Diyen Otel İşletmecisi

Olay, Bakırköy’de aynı binada bulunan bir otel ile konsol oyun dükkanında yaşandı. Uzun zamandır aralarında gerginlik olan komşular arasında bir tartışma çıktı. Otel işletmecisi, konsol oyun dükkanının sahibi Taner Işıldak’ın dükkanına gelerek konuşmak istedi. Işıldak ise canlı yayın yaparken olayın yaşandığını söyledi. Otel işletmecisi, Işıldak’a “Ortalığı bulandırıyorsun. Üzüm mü yemek istiyorsun bağcıyı mı dövmek istiyorsun. Muhattabım değilsin, sen insanı tahrik ediyorsun” gibi sözler sarf etti.

Dükkan Sahibinin Maddi ve Manevi Zararı

Konsol oyun dükkanının sahibi Taner Işıldak, yaşadığı sıkıntıları canlı yayında anlattı. Işıldak, 6-7 yıldır üst katındaki otelden kaynaklı dükkanına defalarca su aktığı, elektronik ürünlerinin zarar gördüğü, karşılanmadığı gibi bir de tehdit ve hakaret aldığını söyledi. Işıldak, “Hep nezaketimizi ve iyi niyetimizi koruduk. Yıllardır komşu ve civardaki hiçbir esnafla tek sorunumuz olmadı. Aynı otelin işletmecileri evimin önündeki otelin de sahipleri. Evime gidip gelirken bile arkamdan genizlerini çekip sağa sola tükürüyorlar” dedi.