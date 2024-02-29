Gurbetçi Şaban filmi Almanya'da gerçek oldu. 24 çocuk için yılda 1,5 milyon Euro alıyor

Almanya'da son haftada gündem olan, kağıt üzerinde 24 çocuk babası olan ve birçoğunun annesini bile tanımayan Alman vatandaşı Jonathan A. adlı 44 yaşındaki Nijeryalı adam. Jonathan A., milyonluk arabalarla Afrika'da geziyor, lüks içinde bir hayat yaşıyor ve ayda ortalama 120 bin Euro alıyor. Sahte baba, kendisine "Mr. Cash Money" lakabını taktı ve bu isimle sosyal medya paylaşımları yapıyor.

ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ ALDI

Kendi ülkesinde, Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının velayetinde olan çocuklardan yalnızca birkaçı kendisine ait fakat çocukların velayetlerini aldığı için sadece Aile Kasası’ndan ayda 22.500 Euro net para alıyor.

Bunun yanı sıra, Halk Parası (Bürgergeld), ev kirası ve yan ödemeler, çocuk parası, yetiştirme parası ve diğer yardımlarla birlikte, Dortmund'da yaşayan Nijeryalıya bir yıl içinde 1,5 milyon Euro ödendiği belirlendi.

Suç çetelerini takip eden birim, Jonathan A. hakkında soruşturma başlattı fakat Nijeryalı evinde bulunamadı. Nijeryalı adamın devlete verdiği zarar yalnızca çocuk yardımlarıyla da sınırlı kalmıyor, çocuklar, Alman bir babanın velayetine alındığı için, onlar da aynı haklara sahip oluyor ve yardım alıyorlar.

Bu sayede dolandırıcılık ağı günden güne büyürken devlete verdiği maddi zarar da katlanarak artıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında sadece bu ağ içinde bulunan 94 kişinin yardım aldığı tespit edildi.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİ HATIRLATTI

Sahte baba ve çocuklarının soy ağacı çıkarıldı ve ağacın her bir kolunun farklı yerlere gittiği fark edildi. Krallar gibi yaşayan fakat herhangi bir işte çalışmayan Nijeryalı adam, yıllar önce çekimleri Almanya’da yapılan "Gurbetçi Şaban" karakterine benzetildi.

Kemal Sunal’ın hayat verdiği karakter Şaban Yıldız, Türkiye'den soyadı Yıldız olan çocukları topluyor ve evlat ediniyordu. Bu sayede zenginleşip milyoner olan Şaban Yıldız’ın tek farkı, çalışkanlığı ve bu sayede zengin olup bir Alman şirketini devralmasıydı.