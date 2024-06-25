Gurbetçinin derdine bak. Para içinde yüzüyorlar sınırda sıra beklemekten şikayet ediyorlar

Her yıl bayram tatillerinde Türkiye’ye akın eden gurbetçilerin açıklamaları zaman zaman Türk halkının sinirlerini bozuyor. Sınır kapılarında ‘kurulu düzen’ ‘Türkiye’nin kıymetini bilin’ gibi ifadeleri kullanan fakat ne olursa olsun Türkiye’de yaşamaya yanaşmayan gurbetçilerden gelen bir video yine sinir uçlarına dokunacak cinsten oldu.

Bayram tatilini daha ucuza getirmek ve akrabalarını görmek için gelen gurbetçilerden birisi sınır kapısında sıra beklerken milyonluk araçlarının yanında yere battaniye atarak sıra bekleyen gurbetçileri videoya aldı.

Paylaştığı videoya “Biz Avrupalı gurbetçilerin her seneki hali” notunu iliştiren gurbetçi video kaydında da şu ifadeleri kullandı:

Evet, siz Almancısınız diyorlar, sizde para çok diyorlar ama nasıl gidiyoruz nasıl geliyoruz bunu bilen bunu soran yok. 8 saat sırada beklemişiz, gelmişiz buraya her birimiz bir arabaya yayılmış yatıyoruz.

Özellikle sınır kapılarında ve sokak röportajlarında ortaya çıkan gurbetçiler genelde Avrupa’nın sanıldığı gibi olmadığını, Türkiye’deki şartların çok iyi olduğunu ve hükümetin değerinin bilinmesi gerektiğini söylemleri ile öne çıkıyorlar.

Bir ayda kazandıkları para ile Türkiye’de yaşayan bir Türk’ün belki de hiçbir zaman yapamayacağı tatili yapan Gurbetçiler, bu defa sınır sırasında milyonluk son model lüks araçlarının yanında kıvrılmalarını göstererek kendilerini acındırdı.

Yayılan video sosyal medyada viral olurken pek çok kullanıcı gurbetçinin derdini ironi ifadeleri ile yorumladı.