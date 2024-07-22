Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Gürcistan'ın Dedoplistskaro şehrinde saat 11.08 sıralarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Kakheti mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 12.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

KAKHETİ

Gürcistan’ın doğusu kesiminde yer alan Kakheti'nin kuzeyinde Tuşeti bölgesi ve Kafkas Dağları, güneyinde ve doğusunda Azerbaycan, batısında ise Kartli bölgesi yer alır. Kakheti, coğrafi olarak İç Kaheti ve Dış Kaheti olmak üzere iki bölgeye ayrılır.