Güvenip evinin anahtarını bıraktığı komşusu tarafından soyuldu

Ankara'da bir vatandaş, evlerine göz kulak olması için anahtarını komşusuna bıraktı. H.Y. isimli komşusu, anahtarlarla eve girip 800 bin liralık altın ve kıymetli eşya çaldı.
31 Ekim 2023 Salı
Ankara'da bir vatandaş, evlerine göz kulak olması için anahtarını komşusuna bıraktı. H.Y. isimli komşusu, anahtarlarla eve girip 800 bin liralık altın ve kıymetli eşya çaldı.
Ankara'da bir vatandaş, evlerine göz kulak olması için anahtarını komşusuna bıraktı. H.Y. isimli komşusu, anahtarlarla eve girip 800 bin liralık altın ve kıymetli eşya çaldı.