Güvenip evinin anahtarını bıraktığı komşusu tarafından soyuldu

Ankara'da bir vatandaş, evlerine göz kulak olması için anahtarını komşusuna bıraktı. H.Y. isimli komşusu, anahtarlarla eve girip 800 bin liralık altın ve kıymetli eşya çaldı.