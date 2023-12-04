Güz salatası nasıl yapılır?

İşte güz salatası tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Güz salatası nasıl yapılır?

Güz salatası nasıl yapılır?

Malzemeler

3 adet elma

1 adet soğan (İnce dilimlenecek)

500 gr bakla (Haşlanacak)

50 gr ceviz içi

Süslemek için:

Nane

Sosu için:

150 gr yoğurt

1 yemek kaşığı doğranmış nane

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Yoğurt, naneyi ve limon suyu büyük bir kapta karıştırılır. Tuz ve biberle karışım tatlandırılır.

Elmalar dörde bölünür, ortası alıp ince ince dilimlenir. Yoğurt sosunun içine batırılır ve iyice karıştırılır.

Soğan, bakla, ve cevizler eklenip karıştırılır. Salata bir servis tabağına alınır.

Naneyle süslenir ve servis yapılır.

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