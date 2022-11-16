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Sunucu ve şarkıcı Lerzan Mutlu annelik özlemini bir kez daha dile getirdi

Lerzan Mutlu, önceki akşam Almanya’nın Köln şehrinde sahne aldı. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği konserde Lerzan Mutlu, sahneden yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:17
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Güzel sunucu ve şarkıcı konser verdiği Alman'da hayranları ile dertleşti

Sunucu ve şarkıcı Lerzan Mutlu annelik özlemini bir kez daha dile getirdi
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Geçtiğimiz haftalarda ‘Kusura Bakma’ isimli şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Lerzan Mutlu önceki akşam sevenleriyle hayranlarıyla buluştu..Sevgilisi tarafından ihanete uğradığını öğrendikten sonra bu şarkıyı çıkarma kararı alan Lerzan Mutlu, sahnede derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etti

Gece boyunca söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Lerzan Mutlu, konserin ilerleyen dakikalarında sahneden gönderme yaptı. Lerzan Mutlu sahnede şu ifadeleri kullandı, “Eski aşkım şarkı yaptırdı , yeni aşkım çocuk yaptırır inşallah” diyerek anne olmak istediğini bir kez daha yeniledi.

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