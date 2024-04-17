Güzelleşmek için yüz gerdiren genç kadının korkutan değişimi

Güzelleşmek amacıyla yüz gerdirme operasyonu geçiren bir kadının, operasyonun ardından geçirdiği değişim çevresindeki kişileri korkuttu. Operasyon sonrası yaşanan dramatik değişim, kadının tanınmayacak kadar farklı bir görünüme sahip olmasına neden oldu. Bu durum, estetik müdahalelerin sonuçları üzerine tekrar düşünülmesi gerektiği konusunda tartışmalara neden oldu. Kadının yaşadığı değişim, güzellik anlayışı ve estetik operasyonların riskleri hakkında da düşündürücü bir örnek teşkil etti.