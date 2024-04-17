Ural Nehri'ndeki baraj patlaması sonucu şehir sular altında kaldı

Kazakistan'ın bazı bölgelerinde yaşanan ani ısınma, eriyen kar sularının etkisiyle Ural Nehri üzerindeki bir barajın patlamasına neden oldu. Patlama sonucu, 111 bin kişi tahliye edildi. Bölge halkından pek çok kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, patlamanın neden olduğu zararın boyutları henüz netlik kazanmadı. Olay, bölgede büyük endişe ve üzüntü yaratırken, yetkililerin aldığı önlemler ve devam eden çalışmalar merakla takip ediliyor.

