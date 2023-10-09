Güzelliği mest ediyor dokunanı anında zehirliyor. Kamuflaj uzmanı Türkiye'yi işgal etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir askerin üniformasına konan mekik kelebeği, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uzmanlar, tüylerindeki zehirlerden ötürü bu canlılara dokunulmaması gerektiğini vurguladı.

KAYNAK: DHA
Güzelliği mest ediyor dokunanı anında zehirliyor. Kamuflaj uzmanı Türkiye'yi işgal etti

Hatay’da bir askeri personelin kamuflajına konup, görüntülenen mekik kelebeğine ilişkin Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar’dan uyarı geldi.

Prof. Dr. Satar, "İnsan için toksik ve zehirli olan zakkum bitkisinin yapraklarıyla besleniyorlar ve bunu tolere ediyorlar. Tabii zehri nasıl tolere ettikleri konusu bilimsel olarak araştırılıyor. Enteresan canlılar. Bazılarının tırtıl hallerinde tüyleri var, zehirli olabilir. Vatandaşların onlara dokunmamaları, ellerine almamaları iyi olur" dedi.

0102516e7662420adfca027695321f12.jpgBİLİM İNSANLARI HALA ARAŞTIRIYOR

Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Satar, yalnızca geceleri uçabilen ve 'dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği' olarak bilinen 'mekik kelebeği'nin havada asılı duran bir tür olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, kelebeğin insanlar için toksik etki yapan zakkum bitkisi ile de beslendiğini ancak zehri tolere edebildiğini söyledi. Prof. Dr. Satar, kelebeğin zehri nasıl tolere edebildiğinin bilim insanlarınca hala araştırıldığını, erginlerinin hiç kimseye bir zararı olmadığının ancak tırtıl hallerindeki tüyler nedeniyle dokunmamanın daha doğru olacağını kaydetti.

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"DOKUNMAMAK DAHA DOĞRU"

Prof. Dr. Satar, 'Şahin güvesi' olarak da adlandırılan kelebeğin, yaşadıkları ortama uyum sağlayan türlerden olduğunu belirterek, "Bunlar, renkleri ve desenleri itibarıyla doğada kamufle olabiliyor. Avcı böcek ve kuşlardan kendilerini kamufle ederek koruyabiliyorlar. Bunlar aslında göç eden kelebekler ve bizim ülkemizde de yazın ortaya çıkıyorlar. Yazın erginleri ortaya çıkıyor. Genelde ülkemizin birçok yerinde var; sıcak yerlerde görülüyor. Marmaris'ten Hakkari'ye kadar birçok yerde görülebilir. Erginleri polenlerle besleniyorlar. Gündüzleri dinlenme esnasındalar. Genelde yeşillik alanda bulunuyorlar. O desenlerle kendilerini koruyorlar. Normalde erginlerinin kimseye bir zararı yoktur. İnsan için toksik ve zehirli olan zakkum bitkisinin yapraklarıyla besleniyorlar ve bunu tolere ediyorlar. Tabii zehri nasıl tolere ettikleri konusu bilimsel olarak araştırılıyor. Enteresan canlılar. Bazılarının tırtıl hallerinde tüyleri var; zehirli olabilir. Vatandaşların onlara dokunmamaları, ellerine almamaları iyi olur. Kendileri zehri tolere edebildiği için, dokunmamak daha doğru" diye konuştu.

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