Güzellik Kraliçesi istismarcısını ifşa etti: O bugün burada ama....

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Güzellik Kraliçesi istismarcısını ifşa etti: O bugün burada ama....

Kansas Güzeli olan Alexis Smith, konuşmasında hiç kimsenin beklemediği bir açıklama yaptı. Smith eski istismarcısının orada olduğunu söyleyerek onu ifşa etti. Bu konuşma sosyal medyada hızla yayıldı.

Alexis Smith, Kansas Güzeli seçildiği kazanan konuşmasında beklenmedik bir adım attı.

Smith, yoğun bakım hemşiresi olarak, "Sağlıklı ilişkiler" temasıyla yarışmayı kazandı. Konuşmasında bir anda kendi istismarcısının da o alanda olduğunu belirterek asla yılmayacağına işaret etti ve "İstismarcım bugün burada, ama beni durduramayacak. Toplumumuz sağlıklı ilişkileri hak ediyor" ifadelerini kullandı.

GELECEK PLANINI AÇIKLADI

Aile içi şiddet farkındalığını artırmayı hedefleyen Smith, "Acımızı bir amaca dönüştürmek istiyorum" diyerek gelecek planlarını açıkladı.

Rhode Island Aile İçi Şiddete Karşı Koalisyonu, Smith'in cesaretini ve zarafetini takdir etti ve ilerideki çalışmalarını destekleyeceklerini belirtti. Smith'in bu çıkışı, güzellik yarışmalarının toplumsal meselelere dikkat çekmek için önemli bir platform olabileceğini gösterdi.

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