Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin

Kemik iliği suyu ve yumurta gibi gıdalarda yüksek oranda bulunan kolajen, sadece bu besinlerle sınırlı değildir.
Aslında, elma kabuğu da kolajen açısından zengindir. Parlak ve sağlıklı bir cilt için elma kabuğundan nasıl faydalanabiliriz?
Elma kabuğu, antioksidanlar, doğal asitler ve vitaminler bakımından zengindir; bu da cildi besler, gençleştirir ve canlandırır.
Ayrıca, içerdiği antioksidanlar ve doğal asitler sayesinde cilt tonunu dengelemeye ve serbest radikallerle mücadele etmeye yardımcı olur.
Malik asit içeriğiyle bakteri ve yağ dengesini düzenleyerek akne oluşumunu önler. Bu sayede cilt daha esnek ve dayanıklı hale gelir, yaşlanma belirtilerini azaltır.
Yeşil elma, melanin üretimini destekleyerek güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlar ve cilt tonu eşitsizliklerini önlemeye yardımcı olur.
Ayrıca, bakır ve A vitamini bakımından zengin olan yeşil elma, cildin doğal tonunu korur, daha sağlıklı ve dengeli bir görünüm kazandırır.
A vitamini, cilt kanserine karşı koruma sağlarken, cildin kendini yenilemesine de katkıda bulunur.
Peki, cildi pürüzsüz ve genç tutan elma kabuğunu nasıl kullanabiliriz?
Elmayı kabuklarıyla birlikte rendeleyin ve cildinize uygulayın.
20 dakika bekletin ve ardından cildinizdeki ferahlığı hissedin.
Uygulamadan önce, cildinizin herhangi bir alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini kontrol etmek için küçük bir bölgeye test yapın.