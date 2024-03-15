Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin

Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin
Kaynak: Haber Merkezi
Elma kabuğunun yüzde 20 dakika gezdirilmesi durumunda cildi güzelleştireceği ortaya çıktı.
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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 1

Kemik iliği suyu ve yumurta gibi gıdalarda yüksek oranda bulunan kolajen, sadece bu besinlerle sınırlı değildir.

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 2

Aslında, elma kabuğu da kolajen açısından zengindir. Parlak ve sağlıklı bir cilt için elma kabuğundan nasıl faydalanabiliriz?

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 3

Elma kabuğu, antioksidanlar, doğal asitler ve vitaminler bakımından zengindir; bu da cildi besler, gençleştirir ve canlandırır.

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 4

Ayrıca, içerdiği antioksidanlar ve doğal asitler sayesinde cilt tonunu dengelemeye ve serbest radikallerle mücadele etmeye yardımcı olur.

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 5

Malik asit içeriğiyle bakteri ve yağ dengesini düzenleyerek akne oluşumunu önler. Bu sayede cilt daha esnek ve dayanıklı hale gelir, yaşlanma belirtilerini azaltır.

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 6

Yeşil elma, melanin üretimini destekleyerek güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlar ve cilt tonu eşitsizliklerini önlemeye yardımcı olur.

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 7

Ayrıca, bakır ve A vitamini bakımından zengin olan yeşil elma, cildin doğal tonunu korur, daha sağlıklı ve dengeli bir görünüm kazandırır.

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 8

A vitamini, cilt kanserine karşı koruma sağlarken, cildin kendini yenilemesine de katkıda bulunur.

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 9

Peki, cildi pürüzsüz ve genç tutan elma kabuğunu nasıl kullanabiliriz?

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 10

Elmayı kabuklarıyla birlikte rendeleyin ve cildinize uygulayın.

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 11

20 dakika bekletin ve ardından cildinizdeki ferahlığı hissedin.

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Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin 12

Uygulamadan önce, cildinizin herhangi bir alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini kontrol etmek için küçük bir bölgeye test yapın.

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