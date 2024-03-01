Cilt rahatsızlıklarına şifa oluyor. Egzamayı iyileştiriyor. İşte mucize ot

Şifalı bitkiler, doğal ürünlerin yükselişiyle birlikte insanların ilgisini çekmeye başladı.

Fakat, bu bitkilerin sağlığa nasıl etki ettiğini anlamadan önce bir doktora danışmak çok önemlidir.

Egzama gibi cilt sorunlarına faydalı olduğu ve iyileşmeyi hızlandırdığı belirlenen ayrık otu dikkat çekiyor.

Ayrık otu ne demek?

Bilim dünyasında “agropyrum repens” olarak adlandırılan ayrık otu; ot biçiminde ve yabani bir bitkidir.

Verimli bir ortam bulduğunda yaklaşık 1 metre boyuna ulaşabilen ayrık otu, buğdaygiller ailesindendir.

Beyaz ile sarı arası bir renge sahip olan ayrık otu kökü, tedavi amaçlı toplanır. Bitki yeşil renklidir, solgun ise kalitesizdir.

Ayrık otunun yararları…

-İltihabı giderir

-İdrarı artırır

-Kış hastalıklarına karşı korur

-Kanı arındırır

-Prostatın Belirtilerini Azaltır

-Cilt Hücrelerini Tazeler

-Ağrıyı Dindirir

Ayrık otu nasıl kullanılır, nasıl içilir?

Ayrık otundan çay yapacaksanız, günde 2 yemek kaşığından fazla kuru ayrık otu kullanmayınız.

Çok fazla içmek bağırsakları ve böbreği zorlayacağı için organ zararına yol açabilir. Günde 3 fincandan çok içmemelisiniz.

Diz ağrıları için uygulanacaksa ayrık otunu demleyip soğumasını bekleyin ve bir bezle dizlere bu suyu uygulayın. Düzenli kullanmanız gerektiğini hatırlayınız!

Ayrık otunu çay şeklinde içmek isteyenlere çay tarifimizi sunuyoruz:

Malzemeler:

2 yemek kaşığı ayrık otu

500 ml kaynar su

Limon dilimleri

Yapılışı:

Kaynar suyu hazırlayın ve demliğin içine ayrık otunu atın.

Bitkilerin üzerine, kaynar suyu ilave edin ve 5 dakika kadar bekletin.

5 dakika sonra ayrık otu çayınız hazır olacaktır. Lezzetini artırmak için fincanlara birer dilim limon koyabilirsiniz.