İş insanı Adnan Aksoy ile model Güzide Duran arasındaki boşanma davası, magazin ve medya gündemini yakından meşgul etmeye devam ediyor. Adnan Aksoy'un 7 Kasım 2024 tarihinde "şiddetli geçimsizlik" ve "zina" iddialarıyla açtığı davaya karşılık, Güzide Duran'ın açtığı karşı dava da mahkeme sürecinde ilerliyor.

Ön duruşması 10 Nisan 2025'te yapılan davanın ilk duruşması 30 Eylül'de gerçekleşti. Şimdi tüm dikkatler, 6 Ocak'ta yapılacak olan ikinci duruşmaya çevrildi.

ÜNLÜ İSİMLER TANIKLIK LİSTESİNDE

Davanın bu kadar çok konuşulacağının beklendiği asıl neden, Adnan Aksoy'un mahkemeye daha önce sunduğu tanık listesinde yer alan dikkat çekici isimler. Günaydın gazetesinden Tuba Kalçık’ın köşe yazısında yer verdiği bilgilere göre, 6 Ocak'taki duruşmada, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Sütşurup ve iş adamı Mehmet Karataş tanık olarak dinlenecek.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un kız kardeşi olan Simge Sütşurup'un, Güzide Duran'ın yakın dost çevresinden olduğu biliniyor. Mahkemenin, bu isimlerin 6 Ocak'taki duruşmaya gelmemeleri halinde, sonraki celseye zorla getirilme kararı bulunuyor. Tüm kamuoyu, Orman, Buruk, Karataş ve Sütşurup’un tanık sıfatıyla neler anlatacağını merakla bekliyor.

EVLİLİK VE İHANET İDDİALARI KRONOLOJİSİ

Güzide Duran ve Adnan Aksoy, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş ve 16 yıllık evliliklerinden iki evlat sahibi olmuşlardı. Çiftin ayrılık haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Duran "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" diyerek ayrılık kararını doğrulamıştı. Ancak süreç, Güzide Duran'ın resmi olarak hâlâ evliyken Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile yasak aşk yaşamaya başlamasıyla bambaşka bir boyuta taşındı.

EŞİNDEN YASAL SÜREÇ VE AĞIR SUÇLAMALAR

Eşinden 2 Liralık 'İntikam' Davası: Adnan Aksoy, eşinin son dönemdeki 'gizemli' davranışlarının güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açmış ve sembolik bir bedel olarak sadece 2 liralık tazminat talep etmişti. Daha sonra davayı "şiddetli geçimsizlik" ve "zina" iddialarına dayandırmıştır.

Adnan Aksoy'dan Sert Tepki ve "İbretlik Tablo" Açıklaması: Fikret Orman ile el ele poz veren Güzide Duran'ın görüntüleri basına yansıdıktan sonra, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaparak adeta ateş püskürmüştü.

“İBRETLİK BİR TABLO”

Aksoy, sosyal medya mesajında, Duran'ın hâlâ kendi soyadını taşımasına dikkat çekerek yaşananları "İBRETLİK BİR TABLO" olarak nitelendirdi.

Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir," diyen Aksoy, açıklamasında evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını savundu.

Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı çizmesini eleştirerek, yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu dile getirdi ve sözlerini, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" diyerek tamamladı.

GÜZİDE DURAN'DAN KARŞILIK VE İDDİALAR

Güzide Duran ise sessizliğini kısa sürede bozarak duygusal bir açıklama yaptı ve daha sonraki süreçte Adnan Aksoy'a karşı karşı boşanma davası açtı.

ZORLA TUTULMA İDDİASI

Duran, resmiyette hâlâ evli olduğu dönemde, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada kendisini "zorla tutulmaya çalışıldığını" öne sürdü: "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum."

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİALARI

Eski manken, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu karşı dava dilekçesinde, eşinden evliyken fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, tehditler aldığını iddia etti. Avukatları, Adnan Aksoy'a "narsist kişilik bozukluğu" tanısı konulduğunu ileri sürdü.

Güzide Duran’ın Avukatlarının Talepleri: Dilekçede şunlar yer aldı: "Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur. Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir. Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz."

Duran'ın avukatları boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini, Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini ve şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ettiklerini de ekledi.

YENİ İLİŞKİ VE TEPKİLER

Güzide Duran, hayatına yeni bir sayfa açmak istediğini açıkça ifade ederek Fikret Orman'la ilişkisinin arkasında durdu. Duran, "Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum," açıklamasını yapmıştı. Çiftin, toplumdaki yoğun tepkiye rağmen Marmaris tatilinde bir gece kulübünde sarmaş dolaş öpüşmesi ve kendilerine yöneltilen bakışlara aldırış etmemesi büyük şaşkınlık yaratmıştı.

EVLİLİK TEKLİFİ İDDİASI

Bir magazin programında yer alan iddialara göre, Fikret Orman, Güzide Duran'a evlilik teklifi etti ve Duran'ın teklifi kabul ederek tektaş yüzüğü parmağına taktığı ileri sürüldü.

Adnan Aksoy'dan Tekrar Sert Karşılık: Adnan Aksoy'un öfkesi dinmezken, Güzide Duran'ın bir YouTube programında çocukları hakkında konuşurken duygulanmasına karşılık, "Oyunculuğu karşısında midem bulandı" sözleriyle yanıt verdi. Ardından Aksoy, bir televizyon programını etiketleyerek, "Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir. Kızımız boşanma sürecinin başından beri annesiyle görüşmemektedir. Lütfen buna bir son verin" yorumunda bulunmuştu.

PİŞMANLIK AÇIKLAMASI

Güzide Duran ise bir dergiye verdiği röportajda, kariyerinden uzak kalmakla ilgili bir "pişmanlık" dile getirmişti. "Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?" sorusuna Duran, "Pişmanım. Çocuklarıma güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm ama yine de hem çalışan hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim" yanıtını vermişti.