Güzide Duran'dan boşanma bitmeden bomba hamle: Fikret Orman ile aşkı belgelenmişti!

Eşi Adnan Aksoy'dan henüz boşanmamış olmasına rağmen Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile ilişki yaşayan Güzide Duran, sevgilisiyle el ele fotoğrafları paylaşarak herkesi şaşırttı.

16 yıllık eşi Adnan Aksoy, ortaya çıkan görüntülerden sonra sosyal medya hesabından Güzide Duran'a sert tepki gösterdi.

"İBRETLİK BİR TABLO"

Görüntülerin medyaya sızmasının ardından Güzide Duran'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'dan oldukça ağır bir açıklama geldi.

Aksoy, sosyal medyada paylaştığı mesajında Duran'ın hâlâ kendi soyadını kullanmasına dikkat çekerek yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak tanımladı.

"Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyen Aksoy, açıklamasında evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını öne sürdü.

"Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir." ifadelerini kullanan

Aksoy, Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı vermesini de eleştirdi. Yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu belirterek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

GÜZİDE DURAN'DAN KARŞILIK GELDİ

Güzide Duran ise sessizliğini hızla bozarak duygusal bir paylaşım yaptı. Evliliğini 2007 yılında büyük bir aşkla başlattığını ve iki çocukları olduğunu anımsatan Duran, 2024'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde yaşadıklarını belirtti. Çocuklarını görememenin kendisini derinden üzdüğünü söyleyen Duran, maddi hiçbir talepleri olmamasına rağmen boşanma sürecinin uzamasından yakındı.

Bu sürecin kendisine adeta bir "pranga" gibi geldiğini belirten Duran, "Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum" dedi.

Duran, hayatına yeni bir sayfa açmak istediğini netçe ifade ederek, "Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum." diyerek Fikret Orman'la ilişkisinin arkasında durdu.

BOŞANMADAN NİKAH MASASINA OTURUYOR

Özel hayatıyla son dönemde dikkat çeken Güzide Duran, en son çarpıcı bir iddia ile gündeme oturdu.

Bir magazin programında yer alan iddiaya göre, Fikret Orman sevgilisi Güzide Duran'a evlilik teklifi etmişti. Dedikodular arasında Duran'ın teklifi kabul ettiği ve tektaşı parmağına taktığı öne sürülmüştü.

TEKTAŞI ELE VERDİ

Sevgilisi Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı öne sürülen Güzide Duran, dedikoduları doğrulayan bir paylaşım yaptı.

Duran'ın son paylaşımında 'yüzük parmağında' tektaşın olması dikkatlerden kaçmadı.

GECE KULÜBÜNDE SARMAŞ DOLAŞ...

Öte yandan resmi olarak evli olan Güzide Duran ile ilişki yaşadığı Fikret Orman, kendilerine yöneltilen toplumsal eleştirilere rağmen yoluna devam ediyor.

İkilinin, önceki gün Marmaris tatilinde bir gece kulübünde kimseye kulak asmadan sarmaş dolaş öpüşmesi diğer müşteriler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU

Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy'la 16 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almış ve boşanma davası açmıştı. Ancak bu dava devam ederken Duran'ın iş insanı Fikret Orman'la ilişki yaşamaya başlaması eleştirilmişti.

Konu tartışılırken ikili kimseye aldırmadan el ele fotoğrafları paylaşınca olay toplumsal bir tartışmaya dönüştü.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Herkes yoğun eleştiri nedeniyle ikilinin ilişkiyi gizli tutmasını beklerken tam tersi yaşandı. Güzide Duran önce "Fikret Orman'la çok mutluyum" paylaşımını yaptı. Ardından da ikili Marmaris tatiline çıktı.

Önceki gece ise gittikleri gece kulübünde eleştirel bakışlara aldırmadan öpüşerek, sarılarak, dans ederek ilişkiyi açıkça yaşadı. Bu durum mekandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler için sosyal medya hesabından ilk paylaşımı yaptı.

"ZORLA TUTULMAYA ÇALIŞIYORUM"

Resmiyette hâlâ evli olan Duran yaptığı paylaşımda "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum.

Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ancak skandal bununla sınırlı kalmadı. Duran'ın yüzükle ilgili kullandığı ifadeler herkesin tepkisiyle karşılaştı.

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Duran, parmağındaki yüzüğü soran gazetecilere "Fikret Orman ile ciddiyiz, yüzük de bunun sembolü" diye yanıt verdi.

Duran’ın bu cevap sosyal medyayı salladı. Görenler "Boşanmadan nişanlanmak nasıl oluyor acaba. Kötü bir rol model" yorumunu yaptı.

NELER OLMUŞTU?

Bir dönem podyumların kraliçesi olan eski manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti.

Güzide Duran ve 16 yıllık iş insanı eşi Adnan Aksoy'un ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İki evlatları olan ünlü çift ayrılık kararının ardından Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

Boşanma kararının ardından Güzide Duran'ın Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

"KENDİMDEN EMİNİM"

Duran, ortaya atılan iddiaların eşi tarafından uydurulduğunu öne sürerek şu paylaşımı yapmıştı:

"Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir.

Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta"

Konuyla ilgili ilk paylaşım Güzide Duran'dan gelirken ardından Okan Buruk da yanıt vermişti.

"KÜLLİYEN YALAN"

Buruk ise, "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" demişti.

Geçen gün bir etkinlik çıkışında görüntülenen Güzide Duran, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

EŞİNDEN 2 LİRALIK 'İNTİKAM'

16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma aşamasındayken Okan Buruk ile ilişki yaşadığı iddiası sonrası dikkat çeken bir hamle gelmişti. Aksoy, Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 2 liralık da sembolik tazminat istemişti.

"GÜVENİMİ ZEDELEDİ"

Magazin gündemini sallayan haberlerin ardından Aksoy, eşinin son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açmıştı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Güzide Duran, eşinin bu hamlesine karşılık Adnan Aksoy'a, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı.

Eski manken, evliyken eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü aynı zamanda tehditler aldığını dilekçesinde belirtmişti.

"NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU' TANISI KONMUŞTUR"

Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek, "Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır.

Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur.

"KOCASI TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİR"

Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir. Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz.

10 MİLYON MADDİ VE 10 MİLYON DA MANEVİ TAZMİNAT!

Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz.Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz.

BOŞANMA AÇIKLAMASI

Son olarak ünlü mankenden boşanma paylaşımı gelmişti. Duran, ''O kadar detaya girmiyorum. Çünkü gizlilik kararı var. Konuşamam. Ben de o haberlerin bugün çıkmasına çok şaşırdım. Bu kararın üstüne. Normalde çıkmaması gerekiyordu. Hiç bu konular hakkında konuşmayayım. Yasak zaten avukatım tarafından da'' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında çocukları hakkında konuşurken, duygulanan mankenin paylaşımlarına eşi Adnan Aksoy, "Oyunculuğu karşısında midem bulandı" sözleriyle karşılık vermişti.

"ANNELİK ŞOV MALZEMESİ YAPILAMAYACAK KADAR KUTSAL BİR DEĞERDİR"

Aksoy'un öfkesi dinmiyor. İş insanı, Duran'ın sunuculuk yaptığı programı etiketleyerek, "Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir. Kızımız boşanma sürecinin başından beri annesiyle görüşmemektedir. Lütfen buna bir son verin" yorumunda bulundu.

Bir dergiye röportaj veren Güzide Duran, 16 yıllık evlilik sürecine dair paylaşımlarda bulunmuştu.

"PİŞMANIM"

'Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?' sorusuna Duran, "Pişmanım. Çocuklarıma güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm ama yine de hem çalışan hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim" yanıtını vermişti.