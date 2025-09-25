Güzide Duran’ı tektaş sorusu köşeye sıkıştırdı! Fikret Orman iddialarına kaçamak yanıt!

Güzide Duran’ı tektaş sorusu köşeye sıkıştırdı! Fikret Orman iddialarına kaçamak yanıt!

Güzide Duran, Flormar No7 Awards’ta ödül aldı. Boşanma davası ve Fikret Orman’la evlilik teklifi iddiaları ve tektaş sorusuna “Bir sürü yüzük var elimde şu an” diyerek kaçamak yanıt verdi.

Güzide Duran’a gecede sevgilisi Fikret Orman’dan evlilik teklifi aldığı iddiası soruldu. Muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna “Bunlara hiç girmesek olur mu?” diyerek yanıtladı.

“UZUN UZUN HAZIRLANAN BİRİ DEĞİLİM”

Siyah elbise ve ışıltılı takılarıyla törene katılan Güzide Duran, “Yarım saat, 40 dakikada hazırlandım. Öyle uzun uzun hazırlanan biri değilim zaten” dedi.

“ÇOK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUM”

17 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Adnan Aksoy’la boşanma davası nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Duran, “Çok zor bir süreçten geçiyorum. İnşallah en kısa sürede bitecek her şey.”

“BU GECEYİ MAHVETMEK İSTEMİYORUM”

Duran, dava sorularını geçiştirdi: “Bu konulara hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Bu geceyi mahvetmek istemiyorum. Ben buraya çok mutlu geldim ve mutlu çıkmak istiyorum.”

“BİR SÜRÜ YÜZÜK VAR ELİMDE ŞU AN”

Fikret Orman’ın evlilik teklifinde bulunduğu konuş

“ÇOCUKLARIMDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM”

Güzide Duran, ödül konuşmasında “Bu ödülü çocuklarıma ithafen alıyorum. Selin ve Emir sizi çok seviyorum. Sizden asla vazgeçmeyeceğim, bunu bilin” dedi.

FİKRET ORMAN İLE İLİŞKİYE BAŞLADI

Temmuz ayında Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la ilişkiye başlayan Güzide Duran, Adnan Aksoy’un ‘ihanet’ iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla gündemde.

