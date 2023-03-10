﻿Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası

İspanya La Liga'nın devi Real Madrid'in Manchester City'in Norveçli golcüsü Erling Haaland için harekete geçtiği ileri sürüldü.

İngiliz basınından Independent'te yer alan habere göre Real Madrid yönetimi, Manchester City forması giyen yıldız oyuncu için dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Haberde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Karim Benzema ile yeni sözleşme görüşmelerinin henüz başlamadığı da vurgulandı.

22 yaşındaki Haaland, sezon başında 60 milyon euroya Borussia Dortmund'tan Manchester City'e transfer olmuştu.

Haaland, Manchester City formasıyla 40 maçta 39 gol attı.