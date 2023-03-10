10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası

Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası

Manchester City'nin genç golcüsü Erling Haaland için Real Madrid iddiası ortaya atıldı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 18:19
Takip Et

Haaland Manchester City'den ayrılıyor mu?

Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası
+
Aa
-

İspanya La Liga'nın devi Real Madrid'in Manchester City'in Norveçli golcüsü Erling Haaland için harekete geçtiği ileri sürüldü.

İngiliz basınından Independent'te yer alan habere göre Real Madrid yönetimi, Manchester City forması giyen yıldız oyuncu için dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Haberde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Karim Benzema ile yeni sözleşme görüşmelerinin henüz başlamadığı da vurgulandı.

22 yaşındaki Haaland, sezon başında 60 milyon euroya Borussia Dortmund'tan Manchester City'e transfer olmuştu.

Haaland, Manchester City formasıyla 40 maçta 39 gol attı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
1
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
2
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
4
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
6
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
7
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Giresun'da ilk 11'ler belli oldu
﻿Giresun'da ilk 11'ler belli oldu
﻿Giresun'da ilk 11'ler belli oldu
﻿Bayern Münih Halil Altıntop'u göreve getirdi
﻿Bayern Münih Halil Altıntop'u göreve getirdi
﻿Bayern Münih Halil Altıntop'u göreve getirdi
﻿Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı
﻿Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı
﻿Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı
﻿Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası
﻿Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası
﻿Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.