Erling Haaland fırtına gibi esti

Molde, Salzburg ve Borissia Dortmund takımlarında gösterdiği olağanüstü performansla sezon başı Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, 2022 yılında rekorları alt üstmeyi sürdürüyor. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldız, istatistik olarak tek başına attığı goller ile Premier Lig takımlarını geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 23 maçta 28 gole imzasını koyan Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu.

TARAFTARLARDAN ŞAŞIRTAN İHRAÇ BAŞVURUSU

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Erling Haaland'ın Premier Lig'de adeta dengeleri bozması sonrası İngiliz futbolseverler de şaşırtan bir kampanya başlattı. 'Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli' şeklinde başlatılan imza kampanyası Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı.

1970 SONRASI BİR İLK

Erling Haaland, Premier Lig tarihinde 3 hat-trick başarısına en hızlı ulaşan oyuncu unvanının da sahibi oldu. Norveçli yıldız bu başarıya 8 maçta ulaştı. Haaland'dan önceki Premier Lig rekoru 48 maçtı. Norveçli santrfor ilk 4 deplasman maçının tamamında gol atan ilk futbolcu oldu. Erling Haaland, 52 yıl sonra Manchester United'a karşı hat-trick yapan ilk Manchester City oyuncusu unvanını ele geçirdi. Erling Haaland'dan önce bu başarıya 1970'de Francis Lee ulaşmıştı. Dünya Kupası arası sonrası Premier Lig'de ilk maçına çıkan Manchester City, Leeds United'a konuk oldu. Heyecan dolu maç Elland Road Stadyumu'nda oynandı. Oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-1'lik skorla kazandı. Müsabakada Erling Haaland 2 gol kaydetti.

BABASINI GEÇTİ

Gol makinası Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 14 maçta 20 gole ulaşarak Premier Lig tarihinde bu sayıya en erken ulaşan isim olmayı başararak rekorlarına bir yenisini ekledi. Bunun yanı sıra Premier Lig'de 20 gole babası Alf-Inge Haaland'dan 167 maç daha erken ulaştı. Manchester City'nin geç yıldızı Erling Haaland, Premier Lig'in gol krallığında zirvede bulunuyor. 20 golle ilk sırada olan Norveçli futbolcuyu ikinci sırada 16 golle Harry Kane takip ediyor. Genç yıldız Erling Haaland, attığı gol sayısı ile birçok Premier Lig takımının toplam attığı gol sayısını geçti. Golcü futbolcu bu sezon ligde 14 maçta 20 gol attı. Premier Lig ekiplerinden Cheseali futbolcular, bu sezon toplam 19 gol atabildiler. İngiliz devini takip eden takımlar sırası ile şu şekilde: 18 gol Bournemouth, 17 gol Aston Villa, 15 gol Crystal Palace, 14 gol Southamqton ve 12 gol Everton attı.