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Yıldız oyuncu Erling Haaland'ın dudak uçuklatan bonservis bedeli belli oldu

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın bonservis bedeli belirlendi. Haaland'ın menejeri oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:14
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Erling Haaland'ın fiyatı belli oldu

Yıldız oyuncu Erling Haaland'ın dudak uçuklatan bonservis bedeli belli oldu
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Mancesther City’li yıldız oyuncu Haaland hakkında menajeri Rafaela Pimenta açıklamalarda bulundu. İngiltere Premier Lig’de gol krallığında açık ara önde ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Norveçli golcü için menajeri Pimento 1 milyar euro değer biçti.

AS gazetesine konuşan menajer, "Bence Haaland modern futbolun zirvesi ve değeri bir milyar Euro!" şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır menajer Raiola ile birlikte çalışan Avukat Pimenta, "80 milyon'a Pogba'yı transfer ettik. Zirve 222 milyon Euro ile Neymar'ın. Rakamlar değişiyor. Benim için Haaland 1 milyar Euro değerinde. Belki bu rakamı kimse ödeyemeyecek ama sahip olduğu potansiyel bu. Aslında bir futbolcunun değerini kulüp belirliyor. Bir oyuncuya kimsenin 700 milyon Euro vermeyeceğini biliyorum, ancak Erling'in bir kulübe kattığı değer muazzam. En az 1 milyar Euro olduğu konusunda netim." şeklinde konuştu.

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