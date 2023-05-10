Haaland'ın babasına şok. Taraftarlarla tartışan babası locadan atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid-Manchester City maçında Norveçli golcü Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, taraftarlarla tartışmaya girdi ve güvenlikler tarafından locadan atıldı.

Haaland'ın babasına şok. Taraftarlarla tartışan babası locadan atıldı

Editör: Barış Atakan

Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid, sahasında Manchester City'i ağırladı.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın gollerini Vinicius Junior ve Kevin De Bruyne kaydetti.

HAALAND'DAN ETKİSİZ MAÇ
City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Real Madrid karşısında etkili bir performans ortaya koyamadı.
Yalnızca 21 kez topla buluşabilen Haaland, kaleye 2 şut atabildi.

HAALAND'IN BABASI LOCADAN ÇIKARTILDI
Mücadele sırasında Haaland'ın babası eski futbolcu Alf-Inge Haaland, sinirlerine hakim olamadı ve rakip taraftarlarla tartışma yaşadı.

Bu olay sonrası Alf-Inge Haaland, güvenlikler eşliğinde locadan atıldı.

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