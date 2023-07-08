Haber alınamayan genç evinde ölü bulundu

Karabük'te iki gündür haber alınamayan 27 yaşındaki genç evde yatağının yanında ölü bulundu.

Haber alınamayan genç evinde ölü bulundu

(İHA) Olay 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokakta meydana geldi. Adnan Almalı (27) isimli gençten iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapıyı çilingir yardımıyla açan vatandaşlar Almalı'yı yatağının yanında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

aw930047-06.jpg

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Almalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

aw930047-03.jpg

Şeker hastası olduğu öğrenilen Almalı'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Threads gizlilik eleştirilerinin hedefinde Teknoloji - Otomotiv
Threads gizlilik eleştirilerinin hedefinde
Düğün eğlencesi kavgaya dönüştü Yaşam
Düğün eğlencesi kavgaya dönüştü
Trump'tan Müslüman ülkeleri kızdıracak seçim vaadi Dünya
Trump'tan Müslüman ülkeleri kızdıracak seçim vaadi
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı Yaşam
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
İzinli tahliye edilenler cezaevine dönmeyecek Güncel
İzinli tahliye edilenler cezaevine dönmeyecek
YÖK'ten yeni sınav kararı Güncel
YÖK'ten yeni sınav kararı