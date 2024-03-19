Haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi, Necmettin Şener Caddesinde üzerinde 6 katlı binanın giriş katında ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever'den haber alamayan yakınları endişe içinde Yurtsever'in ikamet ettiği eve geldi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri eşliğinde ev giren yakınları 46 yaşındaki Mesut Yurtsever'in cansız bedeni ile karşılaştı. Ölüm sebebi henüz tespit edilemezken, olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Evde yapılan incelemelerin ardından Yurtsever'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan incelemeler devam ediyor.

