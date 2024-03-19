Haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu
Bilecik’te yakınlarının bir süredir ulaşamadığı 46 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi, Necmettin Şener Caddesinde üzerinde 6 katlı binanın giriş katında ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever'den haber alamayan yakınları endişe içinde Yurtsever'in ikamet ettiği eve geldi.

aw166031-01.jpgOlay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri eşliğinde ev giren yakınları 46 yaşındaki Mesut Yurtsever'in cansız bedeni ile karşılaştı. Ölüm sebebi henüz tespit edilemezken, olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

aw166031-01.jpgEvde yapılan incelemelerin ardından Yurtsever'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

aw166031-04.jpgOlayla ilgili başlatılan incelemeler devam ediyor.

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