Haber bültenler için yeni karar. Artık zorunlu olacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Haber bültenler için yeni karar. Artık zorunlu olacak

RTÜK’ten haber bültenleri ile ilgili yeni bir düzenleme geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile haber bültenlerinin ‘Akıllı işaret’ kullanmaları zorunlu hale geldi.

RTÜK’ün yaptığı yeni düzenleme ile haber bültenlerine ve haber programlarına ‘Akıllı işaret’ kullanımı’ zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile haber programları ile haber bültenlerinde önceden kaydedilmiş görüntüler tıpkı film ve dizilerde olduğu akıllı işaret sistemi ile ayrı ayrı kodlanacak.

Kuruluşlar, sistemin öngördüğü sembollerin tamamını diğer program türlerinde olduğu gibi haber bültenlerinin başlangıcında jenerikten sonra ve program süresi boyunca her kesintiyi takiben yayınlanmakla yükümlü olacak.

Haber bülteninin veya programının girişinde ve kesintilerden sonra ekrana getirilecek semboller, haber bülteninin ve programının kodlanması sonucu sistem tarafından atanan içerik sembolleriyle en yüksek yaş sembolü olacak.

Önceden kaydedilmiş görüntülerin kodlanması sonucunda sistem tarafından "şiddet/korku", "olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar", "cinsellik" gibi içerik grubuna ilişkin bir sembol veya semboller atanmışsa ilgili haberin ekrana getirildiği süre boyunca ekranın uygun bir köşesinde sistemin belirlediği sembol veya semboller sabit olarak yer alacak.

Sistem tarafından yaş grubuna ilişkin sembollerden "Genel İzleyici" veya "7+" sembolünün atanması durumunda, bu sembollerin haberin yayını sırasında ekranda sabit olarak yer alması gerekli olmayacak.

Yaş grubuna ilişkin sembollerden "13+" veya "18+"nın atanması durumunda, bu semboller görüntülerin ekrana getirildiği süre boyunca ekranın uygun bir köşesinde sabit bulundurulacak.

Kodlama sonucunda "13+" sembolüyle yayınlanması gerektiği belirlenen önceden kaydedilmiş görüntü 21.30'dan sonra, "18+" sembolüyle yayınlanması gerektiği belirlenen önceden kaydedilmiş görüntü ise 00.00-05.00 saat aralığında yayımlanabilecek.

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