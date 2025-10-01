HaberTürk soruşturmasında yeni gelişme! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!

HaberTürk'ün de olduğu çok sayıda televizyon kanalı ve şirkete kayyım atanan Can Holding’e yönelik kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' suçları kapsamında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ciner Grubu'na uzanmış, “Ciner Medya'nın Can Holding’e satışında örgütsel faaliyetten elde edilen kara para aklandığı” iddiasına yönelik inceleme başlatılmıştı.

Ev hapsi verilerek adli kontrolle serbest bırakılan Kenan Tekdağ, ifadesinde satın alma sürecinde kaynağı belirsiz para kullanıldığı iddialarına yanıt vererek devre ilişkin paranın kaynağını bilmediğini söyledi.

KEMAL CAN, TEKDAĞ'I SUÇLAMIŞTI

Tutuklanan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, ifadesinde Ciner Holding'den Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu medya grubunun alımıyla ilgili Kenan Tekdağ'ı suçlamıştı.

Kenan Tekdağ’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM"

İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre; aylık gelirini 1 milyon lira olarak belirten Tekdağ'a, Doğal Yaşam İnşaat isimli şirket hakkında bildiklerini anlattı.

Tekdağ, "Benim Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Ciner Yayın Holding'in hisselerinin sahibi olan Park Holding'den satın alan şirkettir. Bu işlemi satıcı taraf olan Park Holding'in hukuk başmüşaviri olarak ben yürüttüm” dedi.

Tekdağ, savcılık ifadesinde satış işleminin toplamda 575 milyon dolara gerçekleştiğini aktardı.

Tekdağ, satış işleminde 300 artı 50 milyon dolar peşin olarak ödendiğini ve ödeme tamamlanınca da hisseler devredildiğini belirtti. Kalan tutarın 50 milyon dolarının 31 Aralık tarihinde ödeneceğini ifade eden Tekdağ "Geri kalan da satışın onaylandığı tarihten itibaren bir yıl sonraki vadede tahmini olarak 2026 yılının mayıs ya da haziran ayları gibi ödenecek." dedi.

Kemal Can'ın, Ciner Yayın Holding'i almak söylediğini aktaran Tekdağ, "Bu şekilde devir görüşmeleri başladı. Ben devre ilişkin paranın kaynağını bilmiyorum" dedi.

"DEKONTLARI GÖRDÜM"

Tekdağ, "satış işlemiyle ilgili tüm evrakların Rekabet Kurumu'na teslim edildiğini, satışta peşin olarak ödenen 350 milyon doların alıcı tarafından satıcının banka hesabına ödendiğini" söyleyerek, tüm dekontları da gördüğünü iddia etti.

Tekdağ'ın ifadesinde, Can Holding'in herhangi bir şirketinde hissesi olmadığını, herhangi bir şirketinde yöneticilik yapmadığını da söyledi.

Tekdağ, yeni yıl itibarıyla Park Holding'e (Ciner Grubu'na bağlı) geri dönmeyi düşündüğünü, bu durumu yakın çevresinin de bildiğini ileri sürdü.

Kemal Can'la en son operasyondan önceki hafta holding binasında görüştüğünü ifade eden Tekdağ, görüşmede Can'ın ticari faaliyetlere ilişkin önerilerini aldığını öne sürdü.

Berat Albayrak sürpriz isimle görüştü! Dikkat çeken paylaşım

Nuray Babacan, AKP'lilerden aldığı bombayı açıkladı! 'Yargı paketi gelecek talimata göre şekil değiştirebilir'