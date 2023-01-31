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Hac başvuruları bugün sona eriyor

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecekler için bugün son gün.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:40
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Hac başvuruları bugün son buluyor. Adaylar kura çekimiyle belirlenecek

Hac başvuruları bugün sona eriyor
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Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvurularını, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzattı.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, gelecek ay katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

TÜRKİYE'DEN 83 BİN 400 ADAY HACCA GİDECEK

Kuranın sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

2020'de koronavirüs salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler bu ibadetini kurasız yerine getirebilecek.

Bu yıl, Türkiye'den nüfusun yaklaşık binde biri oranında hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek.

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