Haç işaretli tarihi mezarlar görenlerin dikkatini çekiyor.

Kars'ta haç işaretli tarihi mezarlar görenlerin dikkatini çekiyor.

Haç işaretli tarihi mezarlar görenlerin dikkatini çekiyor.

İHA'nın haberine göre; Kars’ta bulunan haç işaretli mezar taşları görenlerin dikkatini çekiyor. Haç işaretli mezar taşlarının bir çoğunun da altı kazılmış vaziyette bulunuyor.

Kars merkezde yıllar önce kentsel dönüşüm dolayısıyla boşaltılan Üçler Mahallesi üzerinde farklı şekillerde haç işareti bulunan mezarlar, her geçen gün biraz daha yok oluyor.

Haç işaretli mezarlar bir kısmı define avcıları tarafından kazılarak talan edildiği görülüyor. Vatandaşlar ise bu bölgenin koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını bekliyor.

Yöre halkı arasında Ermeni Mezarlığı olarak bilinen bölgede üzerine haç figürlerinin kazılı olduğu çeşitli büyüklüklerde mezar taşları bulunuyor. Mezar taşlarının yanı sıra, yarı işlenmiş, çoğu kısmen veya tamamen toprağa gömülü, bina yapımlarında kullanılan taş bloklar ile köşe taşları etrafa saçılı duruyor.

Vatandaşlar, bu bölgelerde çok sayıda yıkılmış vaziyette kilisenin de olduğunun altını çizerek turizmde ivme kazanan Kars’ta bu tür tarihi kalıntıların da sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

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