Kış gelmeden mezar yerlerini hazırladılar

Kış aylarında donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorlukların yaşandığı Erzurum'da, iş makineleri yardımıyla 600 mezar yeri açıldı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
Kış gelmeden mezar yerlerini hazırladılar

Yoğun kar yağışının yaşandığı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, toprağın donması nedeniyle oldukça zorlaşan mezar kazma işlemi, sonbahar mevsiminde kış hazırlıkları kapsamında yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında iş makinesi desteğiyle 600 mezar yeri açtı.

Belediye personelinin de görev yaptığı çalışmalarda, karla kaplı mezarlıklar ile yeni açılan mezar yerleri dronla görüntülendi.

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