Hacıosmanoğlu Aziz Yıldırım'ı dinledi

Ali Koç'a karşı yarıştığı seçim döneminde Ali Koç'a karşı Aziz Yıldırım'ı destekleyen eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğine atandı.

Mehmet Büyükekşi'yi devirerek yeni TFF Başkanı seçilen İbrahm Hacıosmanoğlu'nun Aziz Yıldırım'ın istedği doğrultusunda Hakan Bilal Kutlualp'in üyeliğine onay verdiği öğreildi.

TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Dış İlişkiler Kurulu'nun başkanlığına Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar getirildi.

Kurul üyeleri arasında ABD'de bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren işadamı Ahmet Köse, eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp ve Vali Salih Ayhan gibi isimler dikkat çekiyor.

Hakan Bilal Kutlualp Kimdir?

1966 yılında İstanbul'da doğan Hakan Bilal Kutlualp, iş dünyasında tanınmış bir isimdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve Alex de Souza, Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız futbolcuların transferlerinde önemli rol oynamıştır.

Fenerbahçe taraftarları arasında "Muz Kralı" olarak bilinen Kutlualp, turizm, tekstil ve muz ticareti gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir. Fenerbahçe camiasında sevilen ve saygı duyulan bir figürdür.

İşte Dış İlişkiler Kurulu'nun üyeleri:

Cevat Kaya

Salih Ayhan

Metin Alper

Yunus Kabal

Yusuf Büyük

Hakan Bilal Kutlualp

Metin Koç

Serkan Aykaç

Nihat Öztürk

Mustafa Oğuzhan Altınok

Latif Ersoy

Çağrı Kanver

Ahmet Köse

Barış Orbay

Erkan Ömeroğlu

Metin Karabiber

Yılmaz Hasoğlu

Deniz Ertem

Cavit Sevim

Fatih Mehmet Ceyhan

Cemal Burak Yılmaz

Mehmet Abdikoğlu

Serkan Duran

Mustafa Saral

Ali Karaca

Bülent Köksal

Atilla Bayoğlu

Emir Kuriş