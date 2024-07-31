Hacıosmanoğlu Aziz Yıldırım'ı dinledi

Ali Koç'a karşı yarıştığı seçim döneminde Ali Koç'a karşı Aziz Yıldırım'ı destekleyen eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğine atandı.
Mehmet Büyükekşi'yi devirerek yeni TFF Başkanı seçilen İbrahm Hacıosmanoğlu'nun Aziz Yıldırım'ın istedği doğrultusunda Hakan Bilal Kutlualp'in üyeliğine onay verdiği öğreildi.
TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Dış İlişkiler Kurulu'nun başkanlığına Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar getirildi.
Kurul üyeleri arasında ABD'de bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren işadamı Ahmet Köse, eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp ve Vali Salih Ayhan gibi isimler dikkat çekiyor.
Hakan Bilal Kutlualp Kimdir?
1966 yılında İstanbul'da doğan Hakan Bilal Kutlualp, iş dünyasında tanınmış bir isimdir.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve Alex de Souza, Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız futbolcuların transferlerinde önemli rol oynamıştır.
Fenerbahçe taraftarları arasında "Muz Kralı" olarak bilinen Kutlualp, turizm, tekstil ve muz ticareti gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir. Fenerbahçe camiasında sevilen ve saygı duyulan bir figürdür.
İşte Dış İlişkiler Kurulu'nun üyeleri:
Cevat Kaya
Salih Ayhan
Metin Alper
Yunus Kabal
Yusuf Büyük
Hakan Bilal Kutlualp
Metin Koç
Serkan Aykaç
Nihat Öztürk
Mustafa Oğuzhan Altınok
Latif Ersoy
Çağrı Kanver
Ahmet Köse
Barış Orbay
Erkan Ömeroğlu
Metin Karabiber
Yılmaz Hasoğlu
Deniz Ertem
Cavit Sevim
Fatih Mehmet Ceyhan
Cemal Burak Yılmaz
Mehmet Abdikoğlu
Serkan Duran
Mustafa Saral
Ali Karaca
Bülent Köksal
Atilla Bayoğlu
Emir Kuriş