Hacıosmanoğlu canlı yayında skandalı ifşa etti. Büyükekşi ve arkadaşları kimlere 4 milyon euro harcadı?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında yaptığı açıklamalarda skandalı ifşa etti. Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programında konuşan Hacıosmanoğlu, Büyükekşi yönetimini topa tuttu.

Eski yönetimin ibra edilmek için bütçe kalemlerinde oynama yaptığını tespit ettiklerini belirten Hacıosmanoğlu, “5 milyon lira artıda mali tablo sundular genel kurula. Arkadaşlarımız inceleyince 278 milyon 342 bin 398 lira açık var. Mali tablolarda oynayarak yaptıkları hareket var. Ben de sordum mali direktöre, 'Ne bu böyle ya, nasıl yaptınız bunu?' diye. 'Zaten sıkıntılar var, ibra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dedi. Görevine son verdik tabi. Gerekli makamlara müracaat yapılacak, suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

'EURO 2024'TE 4 MİLYON 300 BİN EURO MİSAFİR AĞIRLAMA MASRAFI ÇIKTI'

Hacıosmanoğlu, EURO 2024’te misafirler için harcanan paranın 4 milyon 300 bin euroyu bulduğunu söyledi. Hacıosmanoğlu, bazı misafirlerin turnuva bittikten sonra kalmaya devam etmesine rağmen bu paraları Federasyonun ödediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) 4 milyon 300 bin Euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Geçenlerde bir evrak daha getirdiler önüme, 70 bin Euro daha Avrupa'dan fatura geldi. Şampiyona bittikten sonra misafirler 2, 3, 4 gün kalmış orada. Maç olan yerlerde değil, başka yerlerde kalmışlar. Lüks yerlerde kalmışlar. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz? 4 milyon 681 bin Euro misafir harcaması var. Yöneticiler 500 bin Euro civarında bir parayı ödemişler. 4 milyon küsur bir harcama. Bilet maliyetleri var. 2 milyon 145 bin Euro'luk bilet alınmış. 633 bin Euro'luk loca parası ödenmiş. 2 milyon 700 bin Euro yaklaşık bilet ücreti ödenmiş UEFA'ya."

'KULÜP YÖNETİCİSİNİN PARA GÖNDERDİĞİ IBAN BERBERE AİT ÇIKTI'

"Cengiz Gökay diye bir arkadaşımız var, Ankaragücü'nü temsilen Avrupa Şampiyonası'na katıldı, çocuklarıyla beraber. Bu arkadaşımız dedi ki, 'Ben kendi masraflarımı kendim karşılayacağım, bilet paralarını da ödeyeceğim. Bir yönetici arkadaşa yönlendirdiler beni' dedi. Bu bilet mevzuları ortaya çıkınca ilgili arkadaşlara söyledi, 'Bilet almıştım hangi hesaba gönderdim parayı, bakar mısınız' diye. Öyle bir hesap yok. Maç kazandıkça orada çocuklarıyla birlikte kaldı, 400 bin liralık bilet almış toplamda. Baktılar öyle bir IBAN numarası yok. IBAN üzerinden gittiler, Kırklareli'de bir berberin IBAN numarası çıktı. Belgeleri var."