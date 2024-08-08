Hacıosmanoğlu yalanlandı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimin hemen ardından TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Bayram Saral ile flaş bir iddiada bulunmuştu.

Saral'dan Hacıosmanoğlu'na cevap gecikmedi.

Saral Hacıosmanoğlu’nun iddialarını yayınlarken sert ifadeler de kullandı.

HACIOSMANOĞLLU NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir programda Bayram Saral'ın istifasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Hacıosmanoğlu, Saral'ın 30 yılı aşkın hukuk deneyimi ve spor hukuku bilgisiyle İstanbulspor'u yönettiğini belirmişti.

TFF'nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu, FETÖ'nün saldırıları nedeniyle Saral'ın istifa etmek zorunda kaldığını iddia etmişti.

Ayrıca, Saral'ın deneyimlerinden faydalanmaya devam edeceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, FETÖ'nün Türkiye'deki kliklerinin hala aktif olduğunu ve bu durumun kendisine iletildiğini de belirtmişti.

İŞTE BAYRAM SARAL'IN BASIN AÇIKLAMASI:

TFF Başkanı Sayın İbrahim Haciosmanlıoğlu 07.08.2024 tarihinde katıldığı bir televizyon yayınında vermiş olduğu röportaj sırasında, evvelce TFF Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifama ilişkin olarak iyi niyetle yapmış olduğuna inandığım, ancak bazı çevreler tarafında farklı anlamlar yüklenebilecek açıklamalar yapmıştır.

23.07.2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşmış olduğum istifa metninde, istifa sebeplerim kuşkuya yer verilmeyecek şekilde açık ve net bir biçimde ortaya konulmuş olup, akabinde de katılmış olduğum TV programlarında ve basın açıklamalarında istifa gerekçem yazılı ve sözlü olarak aynı netlikle bir kez daha belirtilmiştir.

Şahsım ve birlikte seçim sürecini yönettiğimiz yol arkadaşlarımız, işbu demokratik hak arama mücadelesi boyunca sadece hukuki zeminde ve kendi bildiğimiz doğrular çerçevesinde hareket etmiş ve hiçbir tesir altında kalmamıştır.

Hal böyle iken, yaklaşık iki hafta önce yapmış olduğum istifamın hala gereksiz bir şekilde gündemde tutulması, spor kamuoyunun böyle basit bir konu ile meşgul edilmesi şahsıma rahatsızlık vermektedir.

Malumunuz olduğu üzere yarından itibaren lig maçları başlayacak olup, naçizane tavsiyem herkesin kendi işine odaklanması ve dağ gibi biriken sorunlara çözüm üretilmesi olacaktır. Amiyane tabiri ile " herkes işine baksın...