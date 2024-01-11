Haciz işlemine giden avukatı darbeden şüpheli, tutuklandı

Şanlıurfa'da bir evin haciz işlemlerini gerçekleştiren stajyer avukat Büşra Teksöğüt, haciz işleminin ardından borçlu kişinin yakını tarafından aynı minibüste takip edilerek darp edildi.

"TAMAMEN TASARLANMIŞ, PLANLANMIŞ BİR OLAYDI"

Yaşadığı olayı anlatan Teksöğüt, Suruç'a haciz işlemi için gittiğini. haciz işlemleri sonrasında minibüste takip edildiğini, takip eden kişi bulduğu ilk fırsatta Teksöğüt'ü minibüsten aşağıya çektiğini söyledi. Minibüsten aşağı çekilen Teksöğüt, dizini kaldırıma vurunca dizinin parçalanıp telefonunun da kırıldığını anlattı. Teksöğüt, "Tamamen tasarlanmış, planlanmış bir olaydı" ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRI BİR KADINA VE HUKUK CAMİASINA YAPILAN BİR SALDIRIDIR"

Teksöğüt'ün babası Fatih Teksöğüt ise yaşananlara tepki göstererek, "Bir avukatın meslek gereklerinin icrası tamamladıktan sonra yolda pusu kurulmak suretiyle bu şekilde darp edilmesi, bir kadına ve hukuk camiasına yapılan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.



Yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan Büşra Teksöğüt’ün yüzünde darp izleri ve bacaklarının sargılı olduğu görüldü.