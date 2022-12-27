Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla

Türkiye'de her geçen gün zengin daha da zenginleşirken, fakir daha da fakirleşiyor. Yenibosna'daki işyerimden eve dönerken her zaman ki gibi metrobüse bindim. İki vatandaşımız kendi arasında dertleşirken istemeyerek de olsa konuşmalarına kulak misafiri oldum.

İki çocuğu olan vatandaş arkadaşına "Sadece ucuzundan 3 çeşit meyve alsam 50 TL vereceğim. O da adam başı 1 meyve düşecek. Çocuklardan biri 'Bir tane daha istiyorum baba' derse onun gözlerinin içine bakarak nasıl kalmadı diyebilirim" diye dert yanıyordu.

Arkadaşı ne yapacaksın sorusunu yöneltince "Aklıma gelen tek şey benim yememem. Onların yemesi benim karnımı doyurur" cevabını verdi.

Bu konuşmalara tanık olduktan sonra icim cız etti. Gözlerim doldu. Eskiden poşetlerle marketlerden çıkan vatandaş, günümüzde meyveyi bile tane tane almak zorunda kalıyor.

"Bu insanımız bunları hak edecek ne yaptı" diye içimden geçirirken aynı kişi anlatmaya devam etti. "Tavuk da alırım. Cerez olarak da ayçekirdeği. Kampanyalı gazlı içecek de bulursam tadından yenmez. Ama ev kirası belimi büküyor. Bu ülkede Suriyeliler kadar değerim yok" diyerek kafasını aşağıya eğdi.

Arkadaşı da "Çok üzülme farkımız yok. Bizim durumuzda bir çok vatandaşımız var. Hepimiz aynı durumdayız" diyerek arkadaşını teselli etti.

EVDE YILBAŞININ MALİYETİ 2 BİN 500 TL

Enflasyonla birlikte yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti de artmaya devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız ucuz ve bol çeşitli bir sofra kurmanın hayalini kuruyor. Hayal diyorum çünkü ucuza sofra kurmak mazide kaldı.

Yılbaşına sayılı günler kala medyada yılbaşı sofrasının evdeki maliyetini açıklayan haber yapmak gelenek haline gelmiştir. Bu sene az çeşitli yılbaşı menüsünün maliyeti 1 şişe alkolle birlikte 2500 TL'yi buluyor.

Bu fiyatı duyanlar "O sofrada bir kuş sütü eksiktir" diye içinden sakın geçirmesin. Bir kilo çiğ hindinin fiyatı 99 TL. Bunu pişirmek için harcanacak elektriği de hesaba katmıyorum. Bu fiyata yoğurtlu patlıcan, haydari, yaprak sarma, şakşuka'dan oluşan 4 çeşit meze var.

Gazlı içecekler, kuruyemiş, meyve ve 1 şişe içkiyle fiyat yukarıda da belirttiğim gibi 2500 TL'yi buluyor.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET RESTORANA

Ben bir restorantta yılbaşını kutlayacağım diyenler ise kişi başı 8 bin 500 TL'yi yani yeni zamlanan asgari ücret kadar bir meblayı gözden çıkarmak durumdalar. İstanbul'un tercih edilen restoranlarından birinde şef tarafından hazırlanmış kişi başı menü, eğlence programı ve limitsiz içkili paket fiyatı 8.500 TL'yi buluyor. Cüzdanına güvenen yılbaşını istediği yerde kutlayabilir.

850 GRAM EKMEK 450 TL

Geçen gün İstanbul'da ekmek fiyatları 5 TL'ye çıkacak diye haberler yapıldı. Ben çok uzun süredir ekmeği zaten 5 TL'ye alıyorum. Çıkacak kelimesinden de en az 6 TL'yi yükseleceğini tahmin ediyorum. Bu benim iyimser tahminim 7 TL'yi de bulabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Halk Ekmek'e zam yapmayacağını açıkladı. Bu açıklama İstanbulluların yüreğine bir nebze de olsa su serpti.

Geçen gün elime bir marketin broşürü geçti. İnceledim ve gözlerim yerinden çıkacak oldu. Online alışveriş sitelerine girdim. 850 gram ağırlığındaki yılbaşı ekmeği 450 TL'ye satılıyor. Bu fiyat üç aşağı beş yukarı bu civarlardı.

Ekmeğin içinde ölümsüzlük iksiri mi var diye düşündüm ve araştırdım. İksir yoktu ama fındık ve hindistan cevizi unu, stevia, tereyağı, yumurta, şekersiz bitter çikolata, portakal kabuğu, organik karnıyarık otu tozu bulunuyordu.

Araştırmama devam ettim. San Carlo Panettone X Vogue marke 500 gramlık kekin indirimli fiyatı ise 399 TL'cik.

Türkiye bu fiyatlarla gerçekten uçuyor. Acı ama gerçek. Dar gelirli açlıktan ölmemek için yiyor, örtünmek için giyiniyor.