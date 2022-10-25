﻿''Hadi hayırlı karşı devrimler'' mi diyeceğiz?

"Fatiha yerine korna ile anılan tek kişisin…"

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"Cumhuriyet'in verdiği sözde özgürlüklerden bahsedenler, Konya köylerinde gizli Kur'an dersi verdiği için asılan 4 hafızdan neden bahsetmiyorsunuz. Cumhuriyet, İslam'ı bizden koparan bir rejimdir…"

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"Her evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır…"

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"Türk modernleşmesi, dünyadaki en problemli modernleşmedir. Biz modernleşmeyi şekil şartlarından ibaret kabul ettik. Zaten Atıf Hoca'nın başına şapka ile ilgili konudan dolayı böyle bir hadisenin gelmesi de Türk modernleşmesinin ne kadar sakat, ne kadar problemli olduğunun çok açık bir göstergesidir…"

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"Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma…"

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"29 Ekim 1923'de İslam Medeniyetini bitiren, yerine Batı medeniyeti denen şeyi Müslüman üzerinde kurgulayan zihniyeti kınıyorum…"

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"Devlet nerede bozuldu biliyor musunuz; Cumhuriyet ideolojisi devleti ele geçirdiği zaman…"

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"Zulüm 1938'de son buldu…"

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"Olmasaydın da olurduk…"

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"Deccal…"

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"İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun…"

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"'Araplar bizi sattı' diyen kardeşim, hadi onlar bir kez İngiliz'e uydu, sen aynı İngiliz'e hilafeti satan Yahudi'ye 'Ulu Önderim' diyorsun ya…"

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"Cumhuriyet döneminin sonu gelmiştir…"

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"Bir milletin varlığını tek kişiye endekslemek, sağlıklı bir aklın ürünü olabilir mi?.. Olsa olsa, saçma sapanlığın sınırsız hezeyanı olabilir! Aynı zamanda da yağcılığın en damıtılmış şeklidir! Hiçbir millet, bir önderini övmek için, kendisini böyle yerle bir etmez!.."

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"Ceberrut devletle hesaplaşalım…"

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"Katil devlet…"

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"Dünya alem bilir ki, bu devrimin temel amacı, öyle ilkokullarda öğretildiği gibi, eski alfabenin zorluğu, bu yüzden okuma yazma oranının düşüklüğü türünden yalanlar değildir. Bin yıllık tarihimizle ama özellikle de İslam'la bağımızı koparmaktı. Bunun aynısını Stalin yaptı…"

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"Atatürk, Batılılaşmayı teşvik ederken militarizmle bütünleşen, despot eğilimleriyle yeni cumhuriyetin başarısız demokrasisini de ortaya koyuyordu…"

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"Son yüz yıl kapatılması gereken bir parantezdir…"

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"Yeni bir devlet kuruyoruz…"

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"Bir gecede cahil kaldık…"

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"İşgal olmadı ki kurtuluş olsun…"

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"Keşke Yunan galip gelseydi, ne hilafet yıkılırdı ne şeriat kaldırılırdı!.."

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"Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın, ben razıyım!.."

*

Benzeri yüzler, hatta binlerce Cumhuriyet, Atatürk, rejim, millî mücadele, ilke ve inkılaplar karşıtı söz, yazı, demeç, konuşma, mesajın son örneği; sağır sultanın da duyduğu üzere;

"…maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir…"

*

Varsayalım ki;

Biri "gaf"…

Biri "saf"…

Biri maksadını aşan, boş "laf"…

İktidarın doğru ifade edememe yahut yanlış anlaşılma sorunsalı hep mi aynı minval etrafında döner arkadaş!

"Kader planı" zahir!

*

Geçtiğimiz hafta sonu Gemlik'te, Gemlik Belediyesi'nin Kitap Limanı'nda, "Nasıl bir milliyetçilik? Kimin için Cumhuriyet?" başlığı altında söyleştik Gemliklilerle.

Gemliklilere hitap ederken, iktidar sahiplerinin Cumhuriyet'e yüklediği son "yıkıcı", "yok edici" anlamdan haberdar değildim. Keza, gerek de yoktu "fıtrat"larının nelere yol açabileceğini tahmine. 20 yıllık hatta iktidar zihniyetinin kanaat kökenini düşününce yüzlerce yıllık bir tarihî tecrübe vardı geride…

Bu sebepten dolayı, uzun uzadıya "felsefe"ye dalmaya, tarihin ana arterlerinden ara sokaklarına, yamaçlarına sapmaya, dağlara tepelere tırmanmaya gerek yok deyip tek konu üzerinde durdum ısrarlı şekilde;

Önümüzdeki günler/seçim/Cumhuriyet'in 100. Yılı; 2023 iki zihniyetin mücadelesine gebe;

Cumhuriyet'in 2. Yüzyılına hazırlananlar…

2. Cumhuriyet'i amaçlayanlar…

Biz ne tarafta olacağız?

Cumhuriyet'in sağladığı olanakların Cumhuriyet ve değerlerinin mahvı için kullanılmasına seyirci mi kalacağız?

Mevzubahis vatansa gerisi teferruat da…

Sade "mülk" sayılan bu toprakları "vatanlaştıran", "Türklük" şuuru ve "şuurlaşma hürriyeti" kazandıran Cumhuriyet mevzubahis olduğunda değil mi?

*

Abartılı bulanlar oldu; "bize bir şey olmaz" kafasının sağladığı konforu terk etmek istemeyen "dostlarımız"…

Hâlbuki, bizatihi eski bir AK Parti milletvekili çıkmış ve aynen şunu dememiş miydi?

"Adalet ve Kalkınma Partisi bir karşı devrim partisidir. Bakın, çok açık söylüyorum:

Adalet ve Kalkınma Partisi bir karşı devrim partisidir."