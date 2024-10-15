Hadise'den yakın arkadaşı Seda Bakan'a tam destek

Ünlü Şarkıcı Hadise dün düzenlenen “Gelin Takımı” filminin ön gösterimine katıldı. Filmin senaristi Ayşe Balıbey bu özel gösterimin Seda Bakan'ın yakın arkadaşı Hadise'nin gala akşamı konseri olması nedeniyle yapıldığını ifade etti.

Seda Bakan yakın arkadaşı Hadise ile filmi beraber izledi. Ön gösterime Murat Boz da katıldı. İki isim uzun süre sonra kameraların karşındaydı. Hadise film ile ilgili paylaşımlarını sosyal medyadan takipçilerine sunarken “Gelin Takımı” filmi 18 Ekim’de sinemalarda! Sakın kaçırmayın çok güleceğinize eminim!" diyerek filmi ve arkadaşı Seda Bakan'a destek oldu.

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek gibi isimlerin başrolde yer aldığı "Gelin Takımı" 18 Ekim'de seyirciyle buluşacak.