Hafif ticari araç kamyona çarptı: 5 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari araç, virajı dönen kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç kamyona çarptı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu 25. kilometrede ki Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi.

Kazada Sivas’tan Yozgat istikametine gitmekte olan M.K. idaresindeki Toyota marka hafif ticari araç, Şarkışla ilçesinden hareket edip Tokat istikametine gitmekte olan M.A yönetimindeki kavşağı dönmekte olan kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Hafif ticari araçta bulunan sürücü dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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