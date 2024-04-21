Hafif ticari ile otomobil çarpıştı. Kazada 5 yaralı

Kaynak: AA
Hafif ticari ile otomobil çarpıştı. Kazada 5 yaralı
Samsun'un Asarcık ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Mustafa Şahin'in kullandığı otomobil ile Asarcık-Kavak kara yolu Kavak mevkiinde Şuayip Gün'ün kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki 3 yolcu yaralandığı aktarıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Asarcık'ta öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen sürücülerden Mustafa Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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